Zona libera Carnia, Fedriga: "Inestimabile patrimonio di memoria"

14 settembre 2024

(Agenzia Vista) Roma, 14 settembre 2024 "E' con grande rispetto e profonda emozione che ci ritroviamo oggi ad Ampezzo in occasione dell'80esimo anniversario della zona libera della Carnia e dell'Alto Friuli. Una cerimonia resa ancora più solenne, signor Presidente, dalla sua volontà di rendere omaggio ad una pagina della storia che pur scritta in tempi di enorme dolore rappresenta per noi tutti un inestimabile patrimonio di memoria". Così il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, intervenendo alla commemorazione degli 80 anni della Zona Libera della Carnia con il presidente della repubblica, Sergio Mattarella. "La zona libera della Carnia fu infatti una straordinaria testimonianza di lotta per la democrazia, nel pieno di uno dei periodi più bui della nostra storia. Uomini e donne di questa terra seppero dare vita ad un'esperienza unica: un'autentica parentesi di libertà nel mezzo dell'occupazione nazifascista". Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev