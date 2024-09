G7 Lavoro, Calderone: "Valorizzazione competenze e sicurezza, serve più inclusione"

13 settembre 2024

(Agenzia Vista) Sardegna, 12 settembre 2024 "Domani i ministri discuteranno insieme a noi anche altri temi importanti come la valorizzazione delle competenze anche in termini di trasferimento delle competenze tra generazioni e soprattutto il tema della salute, della sicurezza nei luoghi di lavoro". Ad affermarlo nel corso della conferenza stampa conclusiva del G7 Lavoro in programma sino a domani a Cagliari, è stata la ministra Marina Calderone. "Noi vogliamo un mondo di lavoro inclusivo in cui ci sia regolarità, ci sia la salvaguardia della salute e della sicurezza delle persone, la garanzia per i giovani di avere delle carriere non caratterizzate dalla discontinuità - ha aggiunto - ma invece dalla continuità e dalla crescita nella valorizzazione e nella crescita delle competenze". La ministra ha poi sottolineato che, per quanto riguarda il lavoro delle donne, "è una questione di giustizia sociale, le nostre società ne hanno bisogno". Ministero Lavoro Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev