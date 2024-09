Autonomia differenziata, Conte: "I servizi saranno offerti in maniera diseguale tra Regioni"

(Agenzia Vista) Trieste, 06 settembre 2024 "Con questa legge tutte le materie potranno essere devolute alle Regioni. Un sistema di autonomia così spinto non esiste nemmeno in Germania e in Spagna, che pure hanno dei sistemi politico-amministrativi basati sull'autonomia. Ci sono materie che diventerà impossibile perseguire efficacemente all'interno del ristretto mondo regionale. Si creerà una frammentazione, un frazionamento. La prospettiva è che noi abbiamo già una sanità disastrata, ma in questo modo avremo servizi pubblici anche in campo sanitario che saranno offerti in modo diseguale ai cittadini tra Regioni" così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, intervenendo in videoconferenza all'evento della Cgil a Trieste. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev