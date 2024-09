Autonomia differenziata, Zaia: "Già legge Calderoli non mette in dubbio solidarietà tra Regioni"

03 settembre 2024

(Agenzia Vista) Venezia, 03 settembre 2024 "La legge Calderoli già dal primo articolo fuga ogni dubbio rispetto alla solidarietà e alla sussidiarietà anche sul fatto che sia un progetto unitario. Qualcuno fa confusione perché c'è il termine 'differenziata' per cui si pensa che alcune Regioni metteranno il turbo e altre no. Non è così. È un termine utilizzato dai costituzionale per dire che ognuno può chiedere il tipo di autonomia che desidera. Tant'è vero che il Presidente Einaudi nel presentare la Costituzione nel gennaio del 1948 disse che a ognuno sarebbe spettata una certa autonomia" così il presidente del Veneto Luca Zaia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev