Toti: Niente aumenti di tasse, serve produrre di più e e tassare meno per far salire la ricchezza

28 agosto 2024

(Agenzia Vista), Genova, 28 agosto “Quando i conti pubblici non vanno bene la sinistra mette le mani nelle tasche degli italiani. Spero che questo sia un guanto di sfida alle destre per cogliere la ricetta per far crescere il Paese anche un Paese con un forte debito pubblico. Occorre tagliare i costi ed eliminare le regole, non mettere le mani nelle tasche degli italiani. Incentivare gli investimenti e far salire ricchezza del paese”, lo ha detto l'ex Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in un video pubblicato su X. Courtesy Giovanni Toti X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev