Regionali Liguria, Patuanelli (M5s): Orlando? "Non contano i nomi, ma fare una proposta credibile"

28 agosto 2024

(Agenzia Vista) Reggio Emilia, 28 agosto 2024 "Credo che sia sbagliato ad appendersi ai nomi. Andrea Orlando è un amico, è una persona con cui ho lavorato in Consiglio dei Ministri, è una delle persone con cui abbiamo fatto nascere il Governo Conte 2, che io continuo a pensare sia stato uno dei migliori Governi di questo Paese. Un Governo che assieme assieme ci ha visto guidare il Paese fuori dalla pandemia. Il tema non sono i nomi, il tema in Liguria è dare una fare una proposta politica per i liguri e per la Liguria che sia agli antipodi di quello che è stato il sistema Toti, indipendentemente da ciò che stabilirà la magistratura" così il capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli, intervenendo alla Festa dell'Unità a Reggio Emilia. Courtesy: Youtube Partito Democratico Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev