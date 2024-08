Autonomia differenziata, Fontana: "Finalmente basta conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni"

25 agosto 2024

(Agenzia Vista) Rimini, 24 agosto 2024 "L'applicazione della Costituzione prevista dalla Legge Calderoli sarà il modo per porre fine a tutti questi conflitti di attribuzione. Si ridurranno le materie concorrenti, mentre le materie richieste dalle Regioni diventeranno di loro esclusiva competenza. Non ci sarà più rischio di sovrapposizione di competenze che oggi si verifica. Credo che l'autonomia sia oggi come oggi necessaria. Lo dico da presidente della Lombardia e da cittadino italiano. L'autonomia è necessaria per rendere più efficiente l'amministrazione del Paese" così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine del Meeting di Rimini. Courtesy: Meeting di Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev