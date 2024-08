Otto anni fa il terremoto che distrusse Amatrice, il ricordo dei Vigili del Fuoco

24 agosto 2024

(Agenzia Vista) Roma, 24 agosto 2024 La notte tra il 24 e il 25 agosto 2016 un violento terremoto colpì il Lazio, l'Umbria e l'Abruzzo, distruggendo numerosi paesi e in particolare Amatrice. Le vittime furono 299. I Vigili del Fuoco intervennero fin dalle prime ore per salvare le persone rimaste sepolte sotto le macerie. Intervennero con 400 gli automezzi in azione, 6 gli elicotteri, 2 i droni e 40 le sezioni operative per il comando delle operazioni. E ancora: mezzi speciali, squadre SAF specializzate in tecniche speleo alpino fluviali, team specialistici USAR per la ricerca di persone sotto le macerie, unità cinofile, addetti al servizio telecomunicazioni e alla comunicazione in emergenza. 297 furono le persone salvate. Il ricordo in un video pubblicato su Instagram dai Vigili del Fuoco. Courtesy: Instagram Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev