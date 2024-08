Giani: "L'aspettativa di vita aumenta, la popolazione invecchia, servono più risorse per la sanità"

(Agenzia Vista) Rimini, 24 agosto 2024 "La questione delle risorse, è sempre più necessaria in un Paese in cui per fortuna aumenta il livello medio di aspettativa di vita. Io sono orgoglioso di vedere la mia Regione al terzo posto, secondo i dati ISTAT, 2023 per l'aspettativa di vita, 83 anni. Ma in una situazione come questa, con l'aumento dell'aspettativa di vita e quindi un aumento demografico della popolazione anziana, servono più risorse" così il presidente della Regione Toscana Giani intervenendo dal Meeting di Rimini. Courtesy: Meeting di Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev