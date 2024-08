Gentiloni: "In Italia buoni livelli crescita negli ultimi anni, Germania fanalino di coda Ue"

24 agosto 2024

(Agenzia Vista) Rimini, 24 agosto 2024 "L'Italia è uscita dalla pandemia con grande slancio e ha avuto degli ultimi 3-4 anni buoni livelli di crescita, non solo paragonabili ma in qualche caso migliori di altri paesi Ue". Lo dice il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, durante un punto stampa al Meeting di Rimini. "Se dovessimo individuare il fanalino di coda ora è la Germania, non l'Italia. Purtroppo la principale economia europea, mente gli altri Paesi stanno crescendo, quella tedesca non ha ripreso a crescere e questo è un problema in parte contingente in parte legato al modello e alle regole di bilancio che la Germania si era autoimposta, che non aiutano ad affrontare una situazione come questa", aggiunge. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev