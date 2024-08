Autonomia differenziata, Zaia: "Il ricorso della Sardegna ci danneggia, ci opporremo"

23 agosto 2024

(Agenzia Vista) Roma, 23 agosto 2024 "La Sardegna ha fatto ricorso contro la legge Calderoli. Vanno rispettati i pilastri della democrazia, tra i quali c'è quello di poter fare ricorso. Una Regione a statuto speciale come la Sardegna, che non ci rimette nulla dall'autonomia di altre Regioni, decide di impugnare la legge Calderoli. Noi rispettiamo i ricorsi. Siamo vicini al popolo sardo, mi sono sempre battuto per l'autonomia delle province autonome di Trento e Bolzano e delle Regioni a statuto speciale. Se una Regione fa ricorso in Corte Costituzionale penso che il Governo potrà difendersi da solo senza bisogno di avvocati difensori, ma il Veneto pensa di essere assolutamente danneggiato dal fatto che qualcuno voglia far ricorso contro una legge che permetterebbe a noi di avviare un progetto di autonomia. La loro libertà finisce dove inizia la nostra. E la nostra libertà vogliamo che sia rispettata, quindi si presenterà in Corte Costituzionale per opporci al ricorso della Sardegna" così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Courtesy: Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev