Giani: Accolte oltre 13mila domande per 'Nidi gratis', è bandiera politiche educative Toscana

10 agosto 2024

(Agenzia Vista) Firenze, 10 agosto 2024 Sono oltre 13mila le domande per il contributo 'Nidi gratis' accettate dalla Regione Toscana. Il contributo medio assegnato a ciascuna famiglia è di 2.802 euro. "Il progetto 'Nidi gratis', fortemente voluto dalla Regione Toscana, è divenuto una sorta di bandiera delle nostre politiche educative - ha commentato il presidente della Regione Eugenio Giani - Nell'anno scolastico 2023/24 questo progetto ha dato la possibilità a oltre 12mila famiglie con Isee inferiore a 35.000 euro di mandare il proprio figlio o figlia al nido gratis. Il nuovo bando, valido per l'anno scolastico 2024/25, ha esteso questa possibilità a mille bambini in più, con 13mila domande accettate. A settembre il bando sarà nuovamente aperto, dando modo di partecipare anche a chi, per varie ragioni, non ha fatto ancora in tempo a cogliere questa opportunità. Contiamo di portare a circa 15mila il numero dei beneficiari". "Speriamo che questo modello si diffonda anche nelle altre Regioni - ha concluso Giani - e che un giorno sia lo Stato a poter offrire questa opportunità per completare il proprio sostegno in tutto il ciclo formativo, da 0 anni fino al termine dell'età dell'obbligo scolare". Fb Giani Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev