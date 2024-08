Prandini: "Emergenza idrica? Danni per 4 miliardi, serve piano strategico"

(Agenzia Vista) Roma, 06 agosto 2024 "Già l'anno scorso per l'eccessiva piovosità che aveva colpito soprattutto l'Emilia c'erano stati 6 miliardi di euro di danni. Quest'anno, solo in Sicilia e Puglia per la siccità contiamo fino a 4 miliardi di danni. Serve un piano di carattere strategico. Bacini di accumulo, desalinizzazione dell'acqua, manutenzione dei bacini esistenti e delle condutture. In alcuni punti del Paese perdiamo l'80% dell'acqua. Serve un'azione tempestiva, perché rischiamo di perdere un primato legato alla qualità dei nostri prodotti" lo ha detto il presidente della Coldiretti, a margine della conferenza a Palazzo Chigi in cui i ministri Lollobrigida e Pichetto Fratin hanno presentato il commissario per l'emergenza granchio blu. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev