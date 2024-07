Giani alla guida del bus di Autolinee Toscane: "Servizio tpl migliora sempre di più"

(Agenzia Vista) Firenze, 31 luglio 2024 "Il servizio sta migliorando sempre di più. La Regione crede molto nel trasporto pubblico che per noi vuole essere un po' il biglietto da visita dell'identità di una Toscana che sa far funzionare i propri servizi. Dopo mille giorni dall'entrata in vigore del contratto con At, dopo le difficoltà iniziali dovute al Covid, l'aumento del costo del carburante dovuto alla guerra in Ucraina, Autolinee Toscane sta migliorando, avvicinandosi a quella svolta necessaria al trasporto pubblico che deve essere sempre più efficiente ed efficace nel gestire gli oltre 22mila chilometri quadrati della Toscana". Lo ha dichiarato il presidente della Regione, Eugenio Giani, alla guida del bus, chiudendo con una battuta: "Mi vien voglia di fare l'autista". Fb Giani Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev