Ecco il Ventaglio donato a La Russa, realizzato con 450 linguette di lattine

23 luglio 2024

(Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2024 Il ventaglio donato dalla stampa parlamentare al presidente Ignazio La Russa quest'anno è sostenibile. L'opera, realizzata da Daniela De Paula dell'accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, è una maglia composta da 450 linguette di vecchie lattine d'alluminio, trovate per strada. “Volevo dare una seconda vita a ciò che è considerato uno scarto. Avevo visto tantissime lattine buttate, abbandonate, e ho pensato che magari avrei potuto utilizzare questi materiali di scarto in un modo artistico. Quindi ho recuperato tutto al mare o per strada, poi ho utilizzato questi materiali intrecciando una maglia e dandole la forma del ventaglio”. Racconta la giovane artista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev