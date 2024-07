Fontana: "Su autonomia non perdiamo opportunità di ammodernamento del Paese"

22 luglio 2024

(Agenzia Vista) Milano, 22 luglio 2024 Al termine della Commissione bicamerale per le Questioni Regionali, presieduta dal Senatore Francesco Silvestro, in Prefettura a Milano, sul tema dei Lep e dell'Autonomia, il Governatore della Lombardia Fontana ha affermato: “È stato un incontro molto interessante nel quale abbiamo affrontato molti dei problemi che ancora si dibattono, abbiamo cercato di togliere di torno tutte quelle finte preoccupazioni e finte affermazioni che vengono fatte da chi intende utilizzare l'Autonomia esclusivamente per finalità di carattere politico. Per ottenere qualche consenso rischiano di far perdere al nostro Paese una grande opportunità di ammodernamento e di sveltimento della burocrazia e un'opportunità di diventare ancor più competitivi con le Regioni con le quali ci dobbiamo confrontare, quelle europee e del mondo”. / LNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev