Fontana: "L'autonomia differenziata renderà ancora più competitiva la Lombardia"

16 luglio 2024

(Agenzia Vista) Milano, 16 luglio 2024 "Abbiamo ricevuto un grande sostegno. Quindi direi una bellissima impressione e ottime sensazioni. La Lombardia, ancora una volta, ha dimostrato attraverso i rappresentanti delle principali associazioni di categoria di volere l'autonomia, di essere messa nelle condizioni di viaggiare più velocemente, di essere ancor più efficiente per dare risposte ai propri cittadini senza dover essere stritolata dalla burocrazia romana. La Lombardia, come confermano anche i dati economico-finanziari di questi giorni, oltre a essere la locomotiva d'Italia è sempre più un riferimento di caratura internazionale. Sono certo che l'autonomia ci permetterà di essere nelle condizioni di poter contare sugli stessi strumenti già in possesso di altre realtà europee, rendendo ancora più competitiva la nostra regione" lo ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana, a margine della riunione degli Stati Generali del Patto per lo Sviluppo, tenutasi a Palazzo Lombardia. Courtesy: LNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev