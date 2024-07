Fontana: "Per Moody's rating governance Lombardia superiore a quello dell'Italia"

15 luglio 2024

(Agenzia Vista) Milano, 15 luglio 2024 Analizzando il rating dell'agenzia Moody's, che ha assegnato alla Lombardia il livello “Baa2 stabile”, rispetto a quello “Baa3 stabile” della Nazione, riguardo il sistema di governance e i servizi, il Governatore Fontana ha affermato: “Non solo ribadisce come il nostro rating sia superiore a quello nazionale, ma evidenzia tutti gli elementi che hanno contribuito a determinare questa valutazione. Dalla forza nella governance, alle scelte oculate, all'attenzione nel non contrarre debito eccessivo, nella capacitò nel ridurre le spese. Questo è un aspetto che va sottolineato anche a chi parla male delle Regioni: la nostra Regione ribadisce come le spese costantemente anno dopo anno siano sempre ridotte”. / LNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev