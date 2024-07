Lollobrigida: "Incentivate dieta mediterranea per benefici alla salute"

04 luglio 2024

(Agenzia Vista) Roma, 04 luglio 2024 “È sempre più forte la consapevolezza che il benessere degli esseri umani è legato a quegli indirizzi che già Ippocrate aveva indicato come linee guida: buon cibo e attività fisica. Questo risolve il problema della prevenzione", ma allo stesso tempo "lavoriamo con la scienza per garantire la salute pubblica, che è fatta di soluzioni a valle, ma anche di atteggiamenti differenti rispetto all'evoluzione del modello di vita degli esseri umani". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida intervenendo in video all'Assemblea di Farmindustria. Farmindustria Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev