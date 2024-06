Giorgetti a Gdf: "Contrasto caporalato priorità azione Fiamme Gialle"

24 giugno 2024

(Agenzia Vista) Roma, 24 giugno 2024 L'impegno della Guardia di finanza è "a tutto campo, dunque, in favore della legalità e dei diritti dei cittadini, per contrastare quei fenomeni che ledono la leale concorrenza tra imprese e alimentano l'economia sommersa. Fenomeni gravi e sempre attuali, come ad esempio il lavoro nero e il 'caporalatò che hanno nei lavoratori le vittime principali, il cui contrasto continua a rappresentare una priorità per l'azione di servizio del Corpo". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti alla cerimonia per i 250 anni della Guardia di finanza. "Un impegno a tutto campo che ha una missione principale: garantire la sicurezza economico-finanziaria dell'Italia e dell'Unione Europea", aggiunge. GdF Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev