Meloni: "Tutte le riforme che stiamo facendo servono all'economia, andremo avanti"

19 giugno 2024

(Agenzia Vista) Roma, 19 giugno 2024 "Tutte le riforme che abbiamo fatto sono riforme economiche. La riforma del fisco cambia il rapporto tra Stato e cittadini, dando un segnale a chi produce: chi crea ricchezza non sarà disturbato. L'autonomia differenziata responsabilizza le classi dirigenti. Il premierato garantisce stabilità, fondamentale per l'economia. E infine la vale per la riforma della giustizia. Poi toccherà alla burocrazia. Noi andremo avanti con le riforme. Gli italiani poi decideranno da che parte stare" lo ha detto la premier Meloni intervenendo alla festa per i 50 anni de Il Giornale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev