Fedriga: Friuli vuole essere protagonista su idrogeno

17 giugno 2024

(Agenzia Vista) Trieste, 14 giugno 2024 "Abbiamo la consapevolezza che in futuro ci sarà una differenziazione dell'approvvigionamento energetico, quindi l'idrogeno sarà una parte del processo e noi vorremmo in questo ovviamente essere protagonisti", le parole del Presidente del Friuli Fedriga a margine del tavolo di lavoro organizzato da The European House Ambrosetti Trieste. / FVG Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev