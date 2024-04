Piantedosi: Fondi sviluppo e coesione Campania? Per fare un accordo bisogna essere in due

26 aprile 2024

(Agenzia Vista) Napoli, 26 aprile 2024 "Mai litigato con De Luca, giuro, abbiamo un rapporto. Però chiaramente a volte non si condividono posizioni ed è giusto dirlo. Sui fondi sviluppo e coesione per fare un accordo bisogna essere in due", le parole del ministro Piantedosi a margine di un convegno alla Prefettura di Napoli dove ha avuto una discussione con Vincenzo De Luca. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev