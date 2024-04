Salvini ricorda Berlusconi e si commuove: "Era un signore"

25 aprile 2024

(Agenzia Vista) Milano, 25 aprile 2024 Commuovendosi, Matteo Salvini, nel corso della presentazione del suo libro “Controvento”, a Milano, ha raccontato l'ultimo dialogo con Silvio Berlusconi: “Nel libro c'è l'ultima telefonata che ebbi con Silvio: a differenza di me lui era un signore. Ero per lavoro in Puglia, era il 10 di giugno e c'era la finale di Champions Inter-Manchester City e io avevo sul tavolo sintonizzato sulla partita. L'Inter perse e chiamai Berlusconi e mi disse: ‘Peccato, a me è dispiaciuto perché è pur sempre una squadra di Milano'. E ci siamo dati appuntamento il giorno dopo a Milano: io riparto, poi mi messaggio con Marta e mi dice ‘è un po' stanco, ha dormito male, facciamo che non vieni oggi, ma che ci vediamo domani', e poi domani… domani ha salutato”. / Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev