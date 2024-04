Toti: "Approvata variazione bilancio Liguria, per la sanità della regione 63 milioni di euro"

22 aprile 2024

(Agenzia Vista) Roma, 22 aprile 2024 "Sono 63 milioni per la nostra sanità di prestazioni già effettuate lo scorso anno per aumentare quell'offerta che sappiamo essere ancora non sufficiente, ma a cui stiamo lavorando per dare forma e sostanza. Anche nei prossimi anni e poi per la sanità ligure ci saranno altri 112 milioni quest'anno che ci consentiranno non solo di dare alle aziende sanitarie quanto dato l'anno scorso più i 63 milioni già anticipati appunto per lo scorso anno per nuove prestazioni, ma anche continuare a comprare nuove prestazioni sia in cardiologia, sia in cardiochirurgia, sia in ortopedia, sia in chirurgia generale dal privato convenzionato da aggiungere senza togliere nulla al pubblico per dare finalmente a tutti coloro che ne hanno bisogno di prestazioni nel più breve tempo possibile, lo faremo, non è facile, alcuni medici non ci sono né nel privato né nel pubblico, ma stiamo cercando di fare tutto il possibile tenendo i conti in ordine e lasciando alla sanità tutti i soldi di cui ha bisogno Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev