Europee, Calenda: "Servono difesa comune, revisione del Green Deal e politica industriale europea"

17 aprile 2024

(Agenzia Vista) Roma, 17 aprile 2024 "Tre punti fondamentali per noi sono difesa comune, rivedere il Green Deal, le normative ambientali che sono oggi concepite in modo inattuabile e in terzo luogo una politica industriale comune perché noi non possiamo consentire di avere un'Europa senza industria perché l'industria ha dato all'Europa prosperità e benessere per molti anni e lo faremo con la miglior squadra mai messa in campo per l'Europa" lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, a margine della conferenza in cui è stata presentata la lista Siamo Europei per le Europee, tenutasi presso la sede della Stampa Estera a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev