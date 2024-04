Rampelli ricorda i Fratelli Mattei in Aula: "La non violenza sia la base della politica"

16 aprile 2024

(Agenzia Vista) Roma, 16 aprile 2024 "Non si riuscì allora ad arginare quella violenza cinica e abberrante. Penso che siano molto importanti le parole utilizzate da Antonella Mattei. Lei ha chiesto che la politica sia improntata alla non violenza. La non violenza deve essere il culto a cui abbeverare i giovani e la non violenza è una meravigliosa rappresentazione dell'impegno civico e sociale" lo ha detto il deputato Rampelli di Fratelli d'Italia, ricordando in Fratelli Mattei nell'Aula della Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev