Papa Francesco: "Gesù risorto porti pace in Ucraina e a Gaza"

31 marzo 2024

(Agenzia Vista) Roma, 31 marzo 2024 "Continuamente chiudiamo le porte della vita con le guerre. Volgiamo lo sguardo verso la città santa di Gerulemme, testimone della passione e della resurrezione di Cristo. Il mio pensiero va alle vittime dei conflitti nel mondo, a cominciare da quelli in Palestina e in Ucraina. Cristo risorto riporti la pace per quelle popolazioni martoriate" lo ha detto Papa Francesco, parlando ai fedeli dopo la Messa di Pasqua. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev