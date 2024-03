Regionali Abruzzo, Conte: "Inutile allargare il campo se poi si dipinge il M5s come una iattura"

14 marzo 2024

(Agenzia Vista) Roma, 14 marzo 2024 "Durante la campagna elettorale sono stato cannoneggiato insieme al Movimento 5 Stelle. E allora i cittadini come fanno a votarti? Come fanno a votare se vedono che durante le ore calde della campagna elettorale il Movimento 5 Stelle viene dipinto come una iattura, come il disastro. Non è credibile. Tant'è vero tutti mi hanno detto che durante la campagna elettorale che non si può fare così. Se non c'è coerenza del progetto, allargare questo campo per una mera sommatoria politica non si riesce a ottenere tale sommatoria e non si ottiene neanche quella aritmetica perché i cittadini non ti votano" lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, intervenendo alla presentazione di Capocrazia, il libro di Michele Ainis. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev