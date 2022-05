Comm. Esteri, Meloni: "Se Conte non è d'accordo con il Governo ritiri il ministro degli Esteri"

18 maggio 2022

(Agenzia Vista) Roma, 18 maggio "Ricordo a Giuseppe Conte che il ministro degli Esteri si chiama Luigi Di Maio. Se Conte non è d'accordo con il Governo prende il suo ministro degli Esteri e lo fa ritirare dal Governo" così la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni al confronto con Enrico Letta "Fare politica in un mondo in frantumi" alla Luiss di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev