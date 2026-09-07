Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: Fratoianni fa la vita da vip in spiaggia (lunedì 7 settembre)

Foto: Osho

Osho 07 settembre 2026 a

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La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di lunedì 7 settembre 2026. Non si placano le polemiche per la scelta di Nicola Fratoianni di andare al mare al lido "vip" di Torre Lapillo. Una giornata in uno degli stabilimenti più conosciuti della costa salentina e subito si accende il dibattito politico e social: il segretario nazionale di Sinistra Italiana è stato fotografato al Togo Bay Beach, dove è di 70 euro il costo di un ombrellone con due lettini.