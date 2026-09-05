Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: Speranza ci riprova con un altro libro (sabato 5 settembre)

Foto: Osho

Osho 05 settembre 2026 a

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La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di sabato 5 settembre 2026. Con tutta la buona volontà, lezioni di “sicurezza” dalla sinistra anche no. Arriva in libreria "La nostra sicurezza" del deputato Pd Roberto Speranza, l’ex ministro della Salute che nel 2020, durante l’estate di illusorio allentamento del Covid, scrisse Perché guariremo. Libro pieno di ottimismo (“il virus ha i mesi contati”, “luglio 2020 come momento in cui tutto è cambiato”) e prontamente ritirato quando a ottobre scoppiò la seconda ondata. Ora, in clima pre-elettorale, riprova.