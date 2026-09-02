Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: si ricongiunge la Famiglia nel bosco (mercoledì 2 settembre)
Osho
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La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di mercoledì 2 settembre 2026. Per i bambini della cosiddetta "famiglia nel bosco" sarà progressivo il riavvicinamento ai genitori. Lo stabilisce il Tribunale dei minori de L’Aquila con un provvedimento che prevede rientri diurni immediati nell’abitazione di Palmoli (Chieti) messa a disposizione dal Comune - e, da ottobre, anche pernottamenti in famiglia, nei fine settimana. La presidente Cecilia Angrisano, dopo l’istanza della difesa depositata il 25 giugno, non stabilisce però una data per il definitivo rientro dei minori a casa.