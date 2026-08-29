Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: la sinistra resta senza candidato (sabato 29 agosto)

Foto: Osho

Osho 29 agosto 2026 a

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La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di sabato 29 agosto 2026. L'estate politica italiana è segnata da due episodi che si rivelano entrambe delle finzioni. Il primo è il finto attentato di Pomezia, una messinscena a scopo pubblicitario priva di conseguenze reali. Il secondo è la vicenda del "candidato fantasma" per il campo largo e le sue primarie: l'idea di una sedia vuota, rilanciata da alcuni esponenti dopo la fine della leadership di Elly Schlein. Questo espediente non è un semplice ripiego, ma certifica che la sinistra, dopo quattro anni, non riesce a esprimere un leader riconosciuto capace di unire schieramento ed elettori. Il fallimento appare come una diserzione più che una sconfitta onorevole. Negli ultimi quattro anni l'opposizione ha puntato su presunti "pericoli" (conti pubblici, deriva antieuropea, fascismo, complicità in un genocidio) che si rivelano anch'essi finti, frutto di una sinistra che vive ormai da tempo in un mondo immaginario scollegato dalla realtà.