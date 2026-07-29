Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: Guardiola dice no, Italia a Pirlo (mercoledì 29 luglio)

Foto: Osho

Osho 29 luglio 2026 a

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La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di mercoledì 29 luglio 2026. Dopo il «no» a Andrea Pirlo e l’addio di Paolo Maldini e Leonardo, Giovanni Malagò volta pagina. È Roberto Mancini il nuovo ct della Nazionale, con lui anche Claudio Ranieri direttore tecnico. Il presidente Figc: «Mi assumo io le responsabilità, in arrivo anche una terza figura, non sarà Giorgio Chiellini». Beppe Bergomi e Gianfranco Zola tra i candidati.