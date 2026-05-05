Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: fuga dal Pd, c'è lo zampino di Renzi (martedì 5 maggio)

Foto: Osho

Osho 05 maggio 2026 a

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La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di martedì 5 maggio 2026. L’ultima impresa di Matteo Renzi innervosisce lo stato maggiore del Pd: la deputata Marianna Madia lascia la Casa madre e trasloca nel gruppo di Italia Viva. Un abbandono che è frutto del lungo lavorio dietro le quinte del fu rottamatore: mettere in piedi la quarta gamba del campo largo (Casa Riformista), quella in grado di alterare il piano di Elly Schlein.