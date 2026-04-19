Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: l'Iran richiude Hormuz e Trump si infuria (domenica 19 aprile)

Foto: Osho

Osho 19 aprile 2026 a

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La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di domenica 19 aprile 2026. L'Iran ha richiuso lo Stretto di Hormuz dopo aver accusato gli Stati Uniti di non aver rispettato gli accordi: "Washington non ha messo fine al blocco navale sui nostri porti". Teheran ha ripreso il pieno controllo del tratto di mare e sono stati segnalati spari contro alcune navi mercantili in transito. Donald Trump ha risposto secco: "Non possono ricattarci".