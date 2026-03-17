Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: Khamenei junior riappare a Mosca (martedì 17 marzo)
La nuova Guida suprema dell'Iran potrebbe trovarsi a Mosca per ricevere cure mediche. Le nuove indiscrezioni su Mojtaba Khamenei arrivano dal quotidiano kuwaitiano Al-Jarida, che indica un trasferimento in Russia avvenuto il 12 marzo con un aereo militare. Un'operazione riservata che avrebbe il fine di curare le ferite riportate nei bombardamenti israelo-statunitensi del 28 febbraio, giorno dell'attacco in cui è morto il padre Ali Khamenei.