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Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: Khamenei junior riappare a Mosca (martedì 17 marzo)

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La nuova Guida suprema dell'Iran potrebbe trovarsi a Mosca per ricevere cure mediche. Le nuove indiscrezioni su Mojtaba Khamenei arrivano dal quotidiano kuwaitiano Al-Jarida, che indica un trasferimento in Russia avvenuto il 12 marzo con un aereo militare. Un'operazione riservata che avrebbe il fine di curare le ferite riportate nei bombardamenti israelo-statunitensi del 28 febbraio, giorno dell'attacco in cui è morto il padre Ali Khamenei.

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