Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: a Sanremo domina la noia (martedì 3 marzo)

Foto: Osho

Osho 03 marzo 2026 a

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di martedì 3 marzo 2026. Una finestra di opportunità brevissima; questione di minuti, pochi minuti, tra la «soffiata» arrivata alla Cia, la trasmissione dell’informazione all’Idf e all’esecuzione materiale dell’attacco che ha portato alla morte di Ali Kahamenei nella prima mattina di sabato scorso. Sta tutta in questa ricostruzione - tessuta principalmente dal New York Times - la ragione per la quale Usa e Israele non avrebbero preannunciato ai Paesi amici e alleati l’operazione contro la Guida Suprema del regime dell'Iran.