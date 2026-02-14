Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: finiti i preservativi al Villaggio Olimpico (sabato 14 febbraio)

Foto: Osho

Osho 14 febbraio 2026 a

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di sabato 14 febbraio 2026. Preservativi gratis esauriti alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. È ormai consuetudine, sia durante i Giochi estivi che durante quelli invernali, fornirli, anche brandizzati con i cinque cerchi, nei villaggi olimpici; si tratta di un'usanza che ha preso piede nel 1988 ai Giochi estivi di Seul. In questa occasione, agli atleti di Cortina, sono bastati tre giorni per terminarli.