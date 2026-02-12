Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: il ritorno dei cinghiali a Roma (giovedì 12 febbraio)

Foto: Osho

Osho 12 febbraio 2026

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di giovedì 12 febbraio 2026. Èda un po’ che i cinghiali non si facevano rivedere in città. Eppure eccoli, immortalati in un video, "giocare" con una palla in un campetto di calcio di periferia. Gli esemplari che si vedono saltellare tra l’aria di rigore e il centrocampo possono sembrare innocui giocherelloni. Del resto, così come i loro cugini maiali, sono animali dotati di buona intelligenza; ma hanno anche grande forza fisica e sono ottimi ginnasti, capaci di accelerare da 0 a 50 km/h in un istante e compiere balzi verso l’alto, in corsa, fino a due metri. Il consiglio, dunque, se ci si dovesse trovarsi davanti a un campetto di periferia assediato dai cinghiali, è di non "giocacce contro", come si dice a Roma, perché la sconfitta è assicurata e potrebbe essere così cocente da dover ricorrere alle cure ospedaliere.