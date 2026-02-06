Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: a marzo riparte la Flottila per Gaza (venerdì 6 febbraio)

Foto: Osho

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di venerdì 6 febbraio. La Global Sumud Flotilla è pronta a ripartire con oltre 100 imbarcazioni il 29 marzo da Spagna, Tunisia e Italia verso Gaza. Gli attivisti hanno definito la nuova missione come la più grande mobilitazione civile contro le azioni di Israele e hanno chiesto alla comunità internazionale di impedire alle forze di Tel Avv di intercettare l’operazione.