Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: Flotilla trova nuovi testimonial: ecco Zaki (venerdì 29 gennaio)

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di venerdì 29 gennaio. Nuova spedizione, facce nuove. La Global Sumud Flotilla si prepara a tornare in mare, forse già a marzo, in sostegno di Gaza e contro Israele. Dopo le polemiche e le fratture interne servono nuovi testimonial della campagna, visto anche il probabile forfait di Greta Thunberg, l’attivista green convertita ProPal. Salgono vertiginosamente le quotazioni di Patrick Zaki, l’attivista egiziano scomparso un po’ dai radar dopo un picco di esposizione seguito alla sua liberazione grazie al lavoro diplomatico del governo di Giorgia Meloni (senza neanche un grazie, va aggiunto...). Ebbene, l'ex studente diventato papà a dicembre sarà ospite di un incontro che si terrà venerdì 30 gennaio a Palazzo nuovo in spazi dell’Università Statale insieme all'esponente italiano della Flotilla Tony La Piccirella e la vicedirettrice de il manifesto Chiara Cruciati. Il titolo è tutto un programma: «All’arrembaggio! La Global Sumud Flottilla riparte, il genocidio a Gaza non si è mai fermato, la lotta continua».