Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: la supercazzola di Putin sul board per la pace (venerdì 23 gennaio)

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di venerdì 23 gennaio. Vladimir Putin ha accettato l'invito a entrare nel Board per la pace per Gaza. L'annuncio è stato dato da Donald Trump da Davos, proprio mentre il presidente russo ringraziava il presidente americano per l'invito e annunciava di aver dato istruzioni al ministero degli Esteri perché valutasse l'ingresso di Mosca nell'organismo creato dal presidente americano per la ricostruzione della Striscia di Gaza. L'ingresso nel board costa un miliardo di dollari. La Russia intende pagare? Sì, con una soluzione ad hoc prospettata da Putin. "Considerando il rapporto speciale della Russia con il popolo palestinese, credo che potremmo destinare un miliardo di dollari di beni russi congelati sotto la precedente amministrazione statunitense al Board per la pace", ha detto il presidente russo.