Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: Khamenei accusa e minaccia Trump (domenica 18 gennaio)

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di domenica 18 gennaio. Donald Trump è responsabile delle vittime, dei danni e delle calunnie inflitte al popolo iraniano durante le recenti proteste. La Guida suprema iraniana, Ali Khamenei, ha accusato il presidente degli Stati Uniti attribuendo un ruolo diretto nella crisi interna che da fine dicembre scuote il Paese. «Riteniamo il presidente degli Stati Uniti responsabile delle vittime, dei danni e delle calunnie che sono state rivolte al popolo iraniano», ha dichiarato nel corso di un discorso pronunciato a Teheran e trasmesso dalla televisione di Stato.