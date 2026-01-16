Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: i soldati dell'Ue in Groenlandia (venerdì 16 gennaio)

Foto: Osho

Osho 16 gennaio 2026 a

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di venerdì 16 gennaio. L’idea inglese e francese, e più in generale europea (ma non italiana, per fortuna), di «mandare truppe in Groenlandia» è una delle cose più ridicole ascoltate negli ultimi mesi su questo lato dell’Atlantico. Domanda semplice: questi militari dove dovrebbero andare? A presidiare cosa, esattamente? A fare la guardia ai ghiacciai? A contare gli orsi polari? Donald Trump continua il pressing per averla.