Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: Trump in bilico tra Nato e Groenlandia (martedì 13 gennaio)
La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di martedì 13 gennaio. La Groenlandia diventa ogni giorno di più il pomo della discordia dell'Alleanza atlantica. Se Donald Trump continua a ripetere che la prenderà, con «le buone o con le cattive», rimarcando di non voler essere costretto «a scegliere tra la Nato e la Groenlandia», l'Europa raddoppia i fondi per la protezione dell'Artico. Il segretario generale Mark Rutte ha però tentato di stemperare i toni.