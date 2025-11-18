Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: il principe Andrea perde i cani di Elisabetta (martedì 18 novembre)

18 novembre 2025 a

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di martedì 18 novembre. Non bastava aver tolto i titoli reali al fratello Andrew Mountbatten-Windsor e non era sufficiente sfrattarlo dalla Royal Lodge. Adesso Re Carlo si appresta a sequestrare all’ex duca di York Muick e Sandy, gli amati cani di Elisabetta II che, alla morte della regina, gli erano stati affidati. Gli ultimi corgi della sovrana secondo Charles non verrebbero ben accuditi una volta che Andrea si trasferirà a Sandringham.