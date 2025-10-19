Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: Putin e il difficile viaggio in Ungheria (domenica 19 ottobre)

Foto: Osho

Osho 19 ottobre 2025 a

a

a

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di domenica 19 ottobre. Per quanto riguarda il divieto sullo spazio aereo europeo per i voli russi, compresi i voli charter, la Commissione Ue ha fatto sapere che «gli Stati membri possono concedere deroghe sulla direzione di marcia, ma tali deroghe devono essere concesse dagli Stati membri individualmente». Il riferimento è all'incontro previsto in Ungheria tra Donald Trump e Vladimir Putin per discutere della fine della guerra in Ucraina. Sul presidente russo pende infatti un mandato d'arresto della CPI.