Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: Putin si fa il suo festival della canzone (sabato 20 settembre)

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di sabato 20 settembre. Con artisti da 23 Paesi e oltre un miliardo di spettatori attesi, la Russia ospita Intervision, il concorso canoro lanciato da Mosca come alternativa all’Eurovision, da cui è stata esclusa dopo l’invasione dell’Ucraina. Nato come festival per l’Unione Sovietica e i suoi satelliti, l’evento torna oggi come strumento di soft power e narrazione anti-occidentale, con la partecipazione di alleati come Brasile, India, Cina, Uzbekistan e Kazakistan. Per la prima volta parteciperanno anche gli Stati Uniti, rappresentati dall’australiana Vassy, dopo il ritiro di Brandon Howard. In chiave propagandistica, la tv di Stato russa ha perfino acquistato uno spot dell’Intervision a Times Square, New York.